Moja sociálna bublina

Všetci sa občas uzavrieme do svojho mentálneho sveta, do ktorého málokoho (ak vôbec) pustíme. Naše myšlienky v tej chvíli patria iba nám a sme radi, že o naše duševné vlastníctvo sa nemusíme s nikým deliť.

To však neplatí o našom svetonázore. Každý z nás je presvedčený, že práve ten jeho je najsprávnejší a radi sa obklopujeme ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty ako my.

Najjednoduchšou formou, ako sa združovať á zároveň izolovať, sú sociálne siete. Ja už dnes preferujem instagram než facebook, ale povšimol som si, že veľa ľudí si okázalo decimuje svoj facebookvý zoznam priateľov na základe politických či spoločenských postojov a ešte viac sa tak uzatvára pred skupinou s opačným názorom.

Ja som to nerobil nikdy a asi i z toho dôvodu som prešiel na instagram, nechce sa mi dennodenne dívať sa na politické výplachy rôznych názorových skupín. V živote sú dôležitejšie veci než siahodlhé facebookové kantáty o politike.

Minule ma však napadlo, že by som mohol spraviť malý sociologický výskum medzi Mojou Sociálnou Bublinou (ďalej ako MSB).

MSB sa skladá z ľudí aj z vidieckeho prostredia, aj väčších miest: priateľov, bývalých spolužiakov, kolegov, mužov, žien, fretky a jedného psa. Exfrajerky si ma zablokovali. Proste klasická, facebooková sociálna bublina. MSB si teda, okrem iného, myslí, že:

- ak má dieťa chrípku, stačí mu natrieť nohy šťavou z egrešového kompótu a uzdraví sa

- hlad je iba naučený stav mysle

- v našich lesoch teraz pochoduje 5000 ilegálnych emigrantov

- ten, kto ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi

- videla Boha. Je čierna.

- za jej obezitu môže vidlička

- dnešné selfie nie je zajtrajší biometrický profil

- keď si nainštaluješ adblock, všetky slobodné nadržané mamy v okolí naozaj zmiznú

- predtým bolo všetko jednoduchšie a krajšie. Nový Zéland sucks. Starý Zéland bol lepší.

- Putin je veľký cár, ktorý je rozhodnutý zbaviť Babylonského otroctva od uctievačov Satana

- globálne znečistenie je výsledok európskeho kolonializmu

MSB si taktiež myslí, že:

- je in mať depresiu a vystatovať sa ňou.

- zmrazením a postrúhaním citrónov sa zbavíte cukrovky

- je super bojovať proti globálnemu kapitalizmu memečkami

- Charlie Manson a Marilyn Manson boli bratia

- každý týždeň ovláda planétu iný tajný spolok

- ľudí zaujíma zľavový kód na hrnce a šampóny

- naším svetlom je Kristus, nie vydlabaná tekvica

- city je potrebné prejaviť len pri týranom psovi a decku zabudnutom v aute

- je trápne ísť na obed či kafe a nikde to nezdieľať

- odpoveďou na hospodársku krízu je Zeitgeist

- Štefánikovo členstvo v slobodomurárskej lóži je zvrátená konšpiračná teória

MSB sa domnieva, že:

- bojovať proti cirkusom a potom sa pred pyramídami odfotiť na ťave je ok

- Charlie Sheen zničil dvojičky

- stále platí oko za oko, follow for follow

- hádať sa do krvi o politike je fasa. Vy liberálne suky.

- je najlepšie byť ticho, nevytŕčať z radu, starať sa o svoje a keď nás niečo trápi, treba sa ožrať

- Mazurek sa s Progresívcami nemaznal! Po Mazurekovom prejave ostali liberáli v šoku!

- Iba 1 z 1429 párov, ktorý má sobáš v kostole, každý deň sa spolu modlí a chodí v nedeľu na svätú omšu, sa rozvedie

- zdieľanie motivačných citátov z nej robí lepších ľudí. Ver si, prežil si už veľa a prežiješ čokoľvek, čo príde.

- zdieľanie motivačných citátov nás donúti myslieť si o nej, že je úspešná a spokojná so svojim životom. Čudoval by si sa koľko ľudí sa s tebou nerozpráva, ale dennodenne si ťa berie do huby

MSB si zároveň myslí, že:

- rakovina sa dá vyliečiť prejdením po žeravých uhlíkoch

- virtuálny svet je plný skvelých priateľov a osviežujúcich zážitkov

- Emefeka sú vtipné

- ak som euroobčan, môj otec je feťák, priatelia buzeranti a mama prostitútka.

- je v poriadku zaželať vo vianočných svetríkoch krásne sviatky, aby následne niekomu vynadala do židoboľševických svíň

- zdieľaním príspevkov od Som Idealista sa už nebude márne dožadovať obyčajnej sociálnej interakcie. Niekto pivko pri hokeji dneska? Niekto pivko pri futbale zajtra?

- keď nepridá fotku pri lietadle, akoby ani nebola na dovolenke

- je ok bojovať bojovať proti materializmu s novým Kindle v rukách

MSB je, čo sa týka svetonázorov, pestrejšia. Vyskytujú sa v nej liberáli, komunisti, kotlebovci, kresťanskí demokrati. Je polarizovaná ako celá naša spoločnosť. MSB sú však zároveň moji priatelia a blízki a nechcem si ju zdecimovať iba na základe politického alebo iného postoja. To sa nerobí.

O tom asi demokracia je. Či?